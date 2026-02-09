İş dünyasının duayen isimlerinden Anadolu Grubu kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı vefat etti.
Vefat haberi Anadolu Grubu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Grubumuzun kurucu ve Onursal Başkanlarından Sayın Kamil Yazıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli kurucumuza Allah’tan rahmet dileriz. Kaybımız büyük, acımız sonsuzdur."
Yazıcı, 97 yaşındaydı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Anadolu Grubu tarafından yapılan açıklamada, Yazıcı'nın cenaze programı da açıklandı.
Açıklamada, Yazıcı'nın cenazesinin 11 Şubat 2026 Çarşamba günü İstanbul'da Batı Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Maltepe ilçesi Yüzevler Mahallesi’nde bulunan Maltepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.