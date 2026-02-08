Milyonlarca kullanıcı, sabah saatlerinde kamu bankalarının mobil bankacılık uygulamalarında önemli bir değişiklikle karşılaştı. Kamu bankalarının ödeme menülerinde yer alan ve şans ile kumar oyunları sitelerine para aktarımını sağlayan işlemler kaldırıldı.

KAMU BANKALARINDA ŞANS OYUNLARINA PARA GÖNDERİMİ KALDIRILDI

Yasa dışı kumarın yanı sıra yasal izinler çerçevesinde faaliyet gösteren şans oyunu sitelerine erişimi de zorlaştıran kararın, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında alındığı öğrenildi. Kararın, eylem planında yer alan yedi öncelik alanından biri olan “finansal sistemde önleme” başlığı doğrultusunda uygulamaya konulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, kamu bankalarının ödeme listelerinde yer alan ve şans oyunları sitelerine para aktarımını kolaylaştıran “Şans oyunları” sekmesi mobil bankacılık uygulamalarından kaldırıldı. Daha önce kullanıcılar bu sekme üzerinden istedikleri şans oyunu sitesini seçerek ilgili hesaba limitsiz para transferi yapabiliyordu.

ÖZEL BANKALARDA UYGULAMA SÜRÜYOR

Kamu bankalarında tamamen kaldırılan bu işlemlerin, özel bankalarda ise devam ettiği ifade ediliyor. Özel bankalar üzerinden şans oyunları sitelerine para aktarmak isteyen kullanıcıların yaklaşık 15,75 liralık işlem ücreti ödeyerek transfer gerçekleştirebildiği belirtiliyor. Buna karşılık, şahıstan şahsa yapılan standart para transferlerinde daha yüksek işlem ücretleri alındığı kaydediliyor.

KREDİ NOTU ETKİLENEBİLİR

Bankalar aracılığıyla şans oyunları sitelerine para aktaran kişiler, kredi değerlendirme süreçlerinde “makul şüphe” kapsamında incelenebilecek. Bu durumun kredi notlarının düşmesine ve kredi başvurularının olumsuz sonuçlanma ihtimalinin artmasına yol açabileceği ifade ediliyor.

KUMARIN EKONOMİYE YILLIK MALİYETİ

Yeşilay’ın verilerine göre kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 40 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34’ünü kumar bağımlılığı oluşturuyor.

YEDAM verilerine göre kumara başlama yaşı ortalama 21,41 olurken, ilk tercih edilen kumar türü yüzde 65 ile spor bahisleri oldu. Kumar bağımlılığı nedeniyle YEDAM’lara başvuran danışanların yüzde 86,5’inin lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olduğu belirtildi.