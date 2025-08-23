Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarını görüşeceği çalışmalarına başladı.

Kurul ilk toplantı için 14.30'da bir araya geldi. Toplantıya Memur-Sen Konfederasyonu'ndan Sağlık-Sen başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de katılıyor.

ANLAŞMALIK SONUCU 11 YERİNE 10 ÜYE KATILDI

Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam konusunda uzlaşmazlık sonrası 10 üye ile ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

Memur-Sen süreci Hakem Kurulu’na taşımamış, ancak Kamu İşveren Heyeti başvuru yapmıştı.

İşveren tarafı, 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 zam ve taban aylığa 1000 TL artış teklif etmişti.

HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURUYU KAMU İŞVEREN TARAFI YAPTI

Memur-Sen'in, Kurul'a başvurmayacaklarını açıklamasının ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu iletti.

Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında toplanacak Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.

Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Memur-Sen'den yapılan yeni açıklamada, "Hakem kurulu, bu süreci iadey-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu'nun sorumluluğundadır" denildi.

KAMU İŞVERENİ NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.