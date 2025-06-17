Sağlık Bakanlığı, bazı hastalardan haksız kazanç elde edilen bir kamu hastanesine soruşturma başlatıldığını ve 6 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık, "Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir. Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir. Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.