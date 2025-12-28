AKP iktidarda olduğu 23 yıl boyunca Kamu İhale Kanunu tam 206 kez değiştirdi. Son değişiklik ile ihale harçları yeniden düzenlendi. AKP sıklıkla kendine yakın isimlere verilen kamu ihaleleri ile eleştirilerin merkezinde yer alırken, söz konusu ihalelere dayanak oluşturan kanunda sıklıkla değişikliğe gidilmesi de çok sayıda soru işaretini beraberinde getiriyor.

Kamu İhale Kanunu’nda ‘istisnalar’’ maddesi başta olmak üzere sık sık değişiklik yapıldığı için fıkralarda A’dan Z’ye kadar bütün harfler kullanıldı. Bu nedenle yapılan değişikliler artık (AA) ve (BB) denilerek yasaya ekleniyor. Yeni değişiklikler de (CC) ve (DD) olacak.

TAKİBİ BİLE ZOR

AKP’li milletvekilinin hazırladığı TBMM’ye sunulan ve 115 bin kişiye af da getiren Türk Ceza Kanunu, İnfaz yasası, İnternet Suçları Kanununda değişiklik öngören torba yasa ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesi de değişti. Bu maddenin çeşitli fıkraları 2002 yılından bu yana ise 23 yılda 21 kez değişmişti.

Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikleri takip etmek bile zorlaşırken bazı maddeler de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yapılan son değişikliğin ardından bu kez ihalelerde alınacak harç tutarlarında değişikliğe gidildi. Daha önceki yasaya göre bedeli belli meblağları aşan ihalelerde yükleniciden sözleşme ücretinin on binde beşi oranında ücret tahsil ediliyordu ve ihale iptal edilse ya da sözleşme feshedilse bile bu tutar iade edilmiyordu. Hayata geçirilen değişiklik ile bu ücretin iadesine imkan sağlandı.

Yükleniciye artık ücret iadesi yapılabilecek

Kamu İhale Kanunu’nda devreye alınan son değişikliğin ardından ihalelerde yükleniciden tahsil edilen ücretin belli şartlarda iadesine olanak tanındı. Değişikliğin gerekçesinde, ”İhalenin iptali veya sözleşmenin feshi durumunda kendisine kusur atfedilemeyecek olan kişilere külfet geldiği”’ vurgulandı. Bundan sonra haklılık durumuna göre yükleniciye belli oranlarda ücret iadesi yapılabilecek. Ayrıca yapılan değişiklik kapsamında bedel iadesinde faizin de işlemeyeceği ifade edildi.