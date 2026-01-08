Kamuda görev yapan işçilere 2026 yılı için ödenecek ilave tediye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, 8 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave ödemenin ilk bölümü 26 Ocak 2026, kalan kısmı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecek. Öte yandan maden işletmelerinde yalnızca yer altı işlerinde çalışan işçiler için farklı bir ödeme takvimi belirlendi. Bu kapsamdaki çalışanların 2026 yılına ilişkin ilave tediyesinin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Söz konusu düzenleme, 6772 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca yürürlüğe girdi.

