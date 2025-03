Son dönemde olağanüstü artan kira, telefon, ısınma ve eğitim ücretleri sendikaların toplu sözleşme talepleri arasına girdi. Kamuda çalışan 700 bin işçinin 2025-2026 dönemi zam ve sosyal haklarını belirlemek için iktidarla masaya oturmaya hazırlanan Türk-İş ve Hak-İş, işçiye her ay 10 bin lira kira yardımı yapılmasını talep etti. Sendikalar, 10 bin liralık kira yardımının 2025’in ilk 6 ayında verilmesini, daha sonra bu tutara her 6 ayda bir yüzde 25 oranında zam yapılarak düzenli ödenmesini istedi. Talebin kabul edilmesi halinde kira yardımı temmuzda 12 bin 500 liraya, gelecek yılın ocak ayında 15 bin 625 liraya, 2026 Temmuz’da da 19 bin 531 liraya çıkacak. Sendikaların talebi kabul edilirse kamu işçilerine her ay kiranın yanı sıra doğalgaz ve cep telefonu faturaları için nakit yardım yapılacak.

DOĞALGAZ İÇİN BİN TL

Sendikalar, artan doğalgaz faturalarının bir kısmının karşılanması için de işçiye her ay bin TL ısınma desteği ödenmesini istedi. Talep kabul edilirse, bin liralık destek de her 6 ayda bir yüzde 25 artırılarak ödenecek. İnternet ve cep telefonu faturalarına destek amacıyla her ay 300 lira ‘iletişim desteği’ ödenmesi istendi. Bu destek de her 6 ayda bir yüzde 25 artırılarak ödenecek. İşçilere kendi eğitim seviyelerine göre de ayrıca eğitim zammı talep etti.

Her ay için istenen eğitim zammı lise ve dengi okul mezunu işçilere brüt ücretinin yüzde 5’i, ön lisans mezunlarına yüzde 6’sı, lisans mezunlarına yüzde 8 ve yüksek lisans mezunlarında da yüzde 10’u oldu. Bu durumda en düşük ücretli işçi yüksek lisans yapmışsa maaşına her ay bin 650 TL eklenecek.

Bayram yardımı 25 bin lira

Ramazan Bayramı’ndan önce 10 bin TL, Kurban Bayramı’ndan önce de net 15 bin lira bayram yardımı istendi. İşçiye eğitimdeki her bir çocuğu için eğitim yardımı talep edildi. Eylül aylarında ödenecek yardım tutarı kreş, anaokulu, ilkokul ve ortaokul için net 5 bin TL, lise ve dengi için 6 bin TL, üniversite için 8 bin TL, yüksek lisans ve doktora için 10 bin TL. Silahlı güvenlik personeline günlük 50 TL silah tazminatı, şoför ve operatörlere de günlük 40 TL direksiyon primi istendi.