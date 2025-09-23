AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından "Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’tayız" mesajıyla Türkevi’nde çekilen bir fotoğraf paylaştı. İbiş’in üzerinde “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” ibaresi taşıyan yaka kartı takması, sosyal medyada çeşitli tepkilere neden oldu.

AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da New York’a giden isimler arasında yer aldı. Ercan, Emine Erdoğan’ın da katıldığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen bir programa dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

KAMU KAYNAKLARI AKP'YE Mİ AKIYOR?

AKP’li isimlerin New York’ta Cumhurbaşkanlığı veya bakanlık heyetleriyle birlikte yer alması sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından sorgulandı. Yapılan yorumlarda, bu kişilerin hangi görevle ABD’de bulundukları ve seyahat, konaklama gibi masrafların kimin tarafından karşılandığı yönünde sorular yöneltildi.

Şu ana kadar söz konusu seyahatlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.