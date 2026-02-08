Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), adı yolsuzluklarla anılan ve AKP’li Bülent Arınç’ın “Ankara’yı parsel parsel sattı” ifadelerini kullandığı Melih Gökçek hakkında verdiği dilekçe ortaya çıktı.

HAKSIZ MENFAAT İDDİASI

Melih Gökçek hakkında Danıştay’ın, soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırması üzerine Mansur Yavaş başkanlığındaki ABB harekete geçmişti. Dilekçede, Gökçek’in belediye yönetimi döneminde FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen imar planı değişiklikleri ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı detaylarıyla yer aldı.

Dilekçede, “imar planı değişikliği” adı altında sistematik şekilde kamu kaynaklarının rant amacıyla terör örgütü finansmanına aktarıldığı belirtildi. İmar artışı yetkisinin kötüye kullanıldığı, plan tadilatlarıyla kişilere haksız menfaat sağlandığı ve şehircilik ilkelerinin ihlal edildiği belirtildi.

Delillerin kaybolma ihtimalinden endişe duyulduğu aktarılan dilekçede ayrıca, Gökçek’in bazı “itiraflarına” yer verildi. FETÖ firarilerinin kurdukları kooperatiflere normalin üç katı inşaat hakkı tanındığı, önemli arazilerin Bank Asya’ya satıldığı, belediye yöneticilerinin FETÖ bağlantıları nedeniyle yargılandığı kaydedildi. Melih Gökçek’in kendi ifadesiyle, çocuklarını ve torunlarını “hizmet hareketine” emanet ettiği belirtildi.

Arınç’ın ifadesi ivedilikle alınsın

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın geçtiğimiz günlerde SÖZCÜ TV canlı yayınında yaptığı “Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim” açıklaması da dilekçede yer aldı. Arınç’ın tanık olarak ifadesinin ivedilikle alınması, her parsel için ayrı ayrı inceleme yapılması, kapsamlı bilirkişi raporu hazırlanması, plan değişikliklerinin parçacıl nitelikte olup olmadığının ve bireysel menfaat sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi talep edildi. Ayrıca, dilekçenin İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi ve şüpheliler hakkında gecikmeksizin soruşturma izni verilmesi istendi.