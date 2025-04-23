Ekonomik kriz ve artan enflasyon nedeniyle geçim mücadelesi verirken tüm kamu kaynakları AKP’lilere akmaya devam ediyor. Üç dönemdir milletvekili seçilen AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’ın ailesine ait olan şirketler kamudan iş almaya devam ediyor. Bakbak’ın aile şirketleri son olarak kamudan 144 milyon TL değerinde 155 ihale almasıyla gündeme gelmişti.

GES KAPASİTE TAHSİSİ DE BAKBAK’IN ŞİRKETİNE VERİLDİ

Nizip Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 4 bin KW elektrik alımı için başvuruları aldı. Bu kapsamda 01.10.2023 tarihinden 29.02.2024 tarihine kadar yapılan ve teknik değerlendirme aşamasında bulunan başvurular için 03.04.2024 tarihinde komisyonca teknik değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 Nisan 2024 tarihinde AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’ın da kurucusu olduğu Ahmet Aslansoy Pamuk Tekstil isimli şirketine 2 bin KW elektrik tahsisi işinin verildiği ortaya çıktı.

NİZİP BELEDİYESİ HİÇE SAYILDI

Elektrik tahsisi işi için başvuru yapanlardan biri de daha önce AKP’de olan 31 Mart yerel seçimlerinde ise CHP’ye geçen Nizip Belediyesi'ydi. Ancak GES tahsisinde AKP’li vekilin aile şirketine öncelik verilmesine karşın kamu kurumu olan Nizip Belediyesi’nin yok sayılması dikkat çekti.

“YOKSULLUK AJİTASYONU YAPARKEN SERVETLERİNE SERVET KATIYORLAR”

Enerji tahsisinin AKP’li Bakbak’ın aile şirketine tahsis edilmesine tepki gösteren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, “AKP iktidarı halk nezdinde fiili olarak bitince, AKP’lilerde ne kadar saldırırsak o kadar kar dönemine geçtiler. Milyonluk ihaleler milletvekillerine, aile şirketlerine verilirken biri de çıkıp ‘bu iş gerçekten ahlaki mi?’ demiyor. Bu şahıslar halka yoksulluk ajitasyonu yaparken, arka planda milyonluk İhaleler ile servetlerine servet katıyor. Daha önce çuval ihalecimiz vardı, onun yanında belediyeler ve kamu kurumlarında ihale kovalayan bu aile çıktı. Artık ne kanun dinliyorlar, ne da kamu kurumu. Bu ülkenin adaleti öldü ve üzerine son toprağı da isminde adalet olan bir parti attı. Halkımız nasıl İstanbul, Ankara gibi yerlerde bunları kovduysa, inanıyoruz Gaziantep’te de kovmak için gün sayıyor. Az kaldı” ifadelerini kullandı.