Bilişimden enerjiye, sanayiden alt yapı çalışmalarına kadar pek çok alanda riskli projelerde görev alan kamu mühendisleri ve teknik personel, özlük haklarında yaşanan erozyonun önüne geçebilmek için düğmeye bastı. Meslek kanunu hazırlığına başladıklarını söyleyen Mühendis Tek-Sen Enerji Genel Başkanı Mümin Güler, “Çalışma şartlarımız ağır, mesleki güvencemiz yok. Taleplerimizi anlatmak için mayıs ayında geniş katılımla Ankara’da miting düzenleyeceğiz” dedi. Kamu mühendislerinin madenler, baraj yapımı gibi riskli alanlarda sahada çalıştığını ancak yoksulluk sınırının altında maaşlara mahkum edildiğini belirten Güler, “Yeni mezun mühendis 61 bin lira, 30 yıllık çalışan da 67 bin lira maaş alıyor” dedi.

‘KIDEM SİSTEMİ ŞART’

“Çalışma barışı için kıdem sistemi getirilmeli” ifadelerini kullanan Güler, “30 yıllık çalışanın maaşı da 136 bin lira olmalı. Sanayide kurumsal bir firmada çalışan mavi yakalı, kamu mühendisinden daha fazla maaş alıyor” dedi. 1938’de yapılan Mühendislik Mimarlık Meslek Kanunu’nun geçerliliğini kaybettiğini söyleyen Güler, “Detaylı, kapsamlı bir meslek kanununa ihtiyacımız var. Bununla ilgili çalışmamız var. Mesleki sorumluluk sigortası talep ediyoruz. Çalışmamızı Meclis’ten geçirmek için gerekli faaliyetleri yürüteceğiz. Mesleki kanunlar doktorlar, öğretmenlerde var. Meslek kanunun çıkarılması ile birlikte çok sayıda sorun çözülebilir” diye konuştu. Ayrıca Güler, bu yıl içinde Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu’nu kuracaklarını da belirtti.

‘Kamu yetkin mühendis bulamayacak’

“Önceki yıllarda iyi okullardan mezun olan mühendisler, önce kamuda görev alırdı. Ancak adaletsiz maaş düzenlemesi nedeniyle iyi eğitim alanlar kamuda çalışmayı tercih etmiyor” ifadelerini kullanan Güler, “Yakında kamuda çalışacak mühendis bulunamayacak. İşler de yetkin olmayanlara kalacak. Barajlar, santraller, göletler çok sayıda proje var. Bu konu, 4-5 sene sonra güvenlik sorunu haline gelebilir. Kalifiye çalışanlar da yurt dışına gidiyor. Proje geliştirme işleri kiminle yapılacak? Maaş dengesi şart” dedi.