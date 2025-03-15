Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre ‘kamuda tasarruf’ lafta kaldı. 2024 yılı Mayıs ayında kamuoyuyla paylaşılan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin dahi durduramadığı harcamalar giderek daha çok artıyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, bütçe verilerini incelediği analizinde “Görünen şu ki, harcamalar azalmamış. Hatta tasarruf edileceğine, giderek daha çok harcanmış. Sonuçta enflasyonla mücadelenin yükünü talebi, tüketimi düşen ücretli, dar gelirli üstlenirken kamunun harcamacı yapısı devam ediyor” değerlendirmesini yaptı. Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri’ni sosyal medya hesabında paylaşan Maliye Profesörü Yılmaz’ın sosyal medyasında paylaştığı verilere göre, 2023-2024 karıştırıldığında tasar- ruf edilmesi gereken kalemlerdeki artış oranı yüzde 40 oldu.

10.3 MİLYAR TL

2024 yılının ilk üç ayında taşıt giderleri 2.1 milyar TL’den, son üç ayda yaklaşık 4 kat artışla, 10.3 milyar TL’ye ulaştı. Burada taşıt alımlarının etkisinin büyük olduğunu kaydeden Yılmaz, yılın ilk 6 ayında taşıt alımı için 231 milyon TL harcanırken son altı ayda harcamanın 7.5 milyar TL’ye çıktığını belirtti. Yılmaz, taşıt alımı arttıkça onarım giderlerinin de doğal olarak arttığını ve yılın ilk çeyreğinde taşıt onarımına 855 milyon TL harcanırken, yılın son çeyreğinde harcama 2.3 milyar TL’ye yükseldiğini söyledi. Böylece 2024 yılında taşıt giderleri

toplamı yüzde 100 artışla 19.6 milyar TL oldu.

Lojman-sosyal tesis giderleri 6 kat arttı

Haberleşme giderleri 2024 yılı ilk çeyrekte 2.2 milyar TL’den son çeyrekte yaklaşık 2.5 kat artarak 8.1 milyar TL’ye ulaştı. Böylece haberleşme giderleri 2024’te yıllık yüzde 100 artışla 17.6 milyar TL oldu. Kırtasiye-baskı giderleri yılın ilk çeyreğinden son çeyreğine kadar 4 kat artış gösterdi ve yüzde 67.3 artışla 27.6 milyar TL oldu. Lojman-sosyal tesis giderleri de yılın ilk çeyreğinden son çeyreğine kadar 6 kat arttı, yıl genelinde ise yüzde 64 artışla 27.6 milyar TL’ye ulaştı. Temsil-ağırlama-organizasyon giderleri yılın son döneminde azalış gösterse de bu kalemde 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 2.4 milyar TL harcama gerçekleşti.