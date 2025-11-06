Gaziantep'te otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Köksalan Mahallesi'nde seyir halinde olan Nuri Akkurt idaresindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil aynı yönde ilerliyen A.Ç. yönetimindeki 46 AGH214 plakalı mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yapılan incelemede sürücü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt ve Cemile Akkurt’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kutumu morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.