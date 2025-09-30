Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. S.A.Y.'nin kullandığı 55 ADN 702 plakalı kamyonet, iddiaya göre yayaya kırmızı ışık yanarken yoldan karşıya geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Trafik polislerinin ilk kaza raporunda kamyonet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak' maddesinden, yayalara ise aynı kanunun 'Yaya ışık ihlali' maddesinden kusur verildiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.