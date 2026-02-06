Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, kamyonetin içinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.
Karahasanlı Mahallesi'ndeki boş arazide bir kamyonetin içindeki kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet yarası bulunan Mehmet Ali Zengin'in (32) yaşamını yitirdiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILDI
Ceset olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Zengin'in öldürülmesine ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısının E.K. olduğunu tespit etti.
SOSYAL MEDYA DETAYI
Polis araştırması cinayetin arka planındaki detayları ortaya çıkardı. Yakın zamanda cezaevinden çıkan Mehmet Ali Zengin’in sosyal medya üzerinden tanıştığı Efe K. ile buluştuğu ve birlikte alkol aldıkları saptandı.
Polis ekipleri dün işlenen cinayetin ardından kaçan zanlı E.K'yi (20) evinde gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
Öte yandan Mehmet Ali Zengin'in (32) geçen yıl aralık ayında cezaevinden çıktığı öğrenildi.