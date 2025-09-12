Olay, 12 Şubat 2025’te Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde evden yükselen bağırışları duyan aile üyeleri, eve girdiklerinde 33 yaşındaki Sibel Güler’in hareketsiz yattığını fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Sercan Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Sibel Güler’in boyun bölgesine baskı uygulanması ve ağzının elle kapatılması nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

"SADECE NEFESİNİ KONTROL ETTİM"

Duruşmada savunma yapan Sercan Güler, suçu reddetti:

“Eşimle aramızda herhangi bir tartışma yaşanmadı. Uyandığımda nefes almadığını fark ettim. Parmaklarımla nefesini kontrol ettim. Otopsi raporunda yer alan boyun baskısı bu nedenle olmuş olabilir. Olayı hatırlamıyorum. Akli dengem yerinde değil. İlaç kullanıyorum ve daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 5 ay tedavi gördüm.”

Sanığın çocuğu N.Y.G., duruşmada tanık olarak dinlendi. Küçük yaşta olmasına rağmen olay gecesine dair detaylar paylaştı:

“Kardeşimin ağlamasıyla uyandım. Babam kardeşime çikolata verdi. Namaz kılmak için mutfağa geçti. Sonra kendi kendine bağırmaya başladı: ‘Kurban olduğum Allah’ım, suçumu affet.’ Annemi çağırdım ama cevap vermedi.”

"SECCADEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

Olay gecesi evde bulunan sanığın kardeşi Serdar Güler, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bağırışlara uyanıp eve gittim. Sercan’ı seccadenin üstünde gördüm. ‘Allah’ım bana yardım et’ diye bağırıyordu. Annem odayı açmak istedi ama kapı kilitliydi. Anahtar Sercan’ın elindeydi. Alıp kapıyı açtık. Sibel’in cansız bedeniyle karşılaştık. Ağzında bir yemek kaşığı vardı.”

Hayatını kaybeden Sibel Güler’in ailesinin avukatı Kenan Babahan, sanığın akıl sağlığı raporuna itiraz ederek yeniden değerlendirme talep etti:

“Sanığın maktule yönelik daha önce kıskançlık ve baskı davranışları mevcuttur. Akli dengesi yerindedir. Rapora itiraz ediyor, yeniden rapor alınmasını istiyoruz.”

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, akıl sağlığı raporunun yenilenmesi talebini reddetti. Eksik belgelerin tamamlanması ve delillerin toplanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.