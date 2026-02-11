Kanada'nın batısındaki Britanya Kolombiyası eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi.

Lise içerisinde 6 kişinin cesedi bulundu. Bir kişi tedavi için hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybederken, 2 kişi ise mahallenin başka noktalarında ölü bulundu.

Polis, saldırganın oku içinde hayatına son verdiğini söyledi.

"ÇOK SAYIDA CANSIZ BEDEN BULUNDU"

Kanada Kraliyet Atlı Polisi, Britanya Kolombiyası'ndaki silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yaparak, Tumbler Ridge ortaokulunda aktif bir silahlı saldırgan olduğuna dair bir ihbar aldıklarını belirtti. Açıklamada, "Polis, tehdidi tespit etmek için okula girdi. Arama sırasında polis memurları çok sayıda cansız beden buldu. Saldırgan olduğuna inanılan bir kişi de ölmüş halde bulundu." denildi.

OKULLAR KAPATILDI

Tumbler Ridge'deki ilkokul ve ortaokullar, bu öğleden sonra yaşanan silahlı saldırının ardından haftanın geri kalanında kapalı kalacak.

ACİL DURUM UYARISI SONLANDIRILDI

Britanya Kolombiyası Kamu Güvenliği Bakanı ve Başsavcısı Nina Krieger yaptığı açıklamada, "Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), Tumbler Ridge'deki acil durum uyarısını sona erdirdi. Polis, herhangi bir şüpheli veya halka yönelik devam eden bir tehdit olduğuna inanmıyor" dedi.