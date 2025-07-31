İsrail'in iki yıldır abluka altında tuttuğu Filistin için bir ülke daha adım attı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu. Carney, söz konusu kararı eylül ayında gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklayacaklarını bildirdi.

Carney, "Niyetimiz, 2026 yılında Hamas'ın olmadığı bir seçimin yapılması, Filistin Devleti'nin reformlar gerçekleştirmesi ve silahlanmanın sonlandırılması gibi reformlara bağlı" ifadelerini kullandı.

Böylece Kanada, Fransa, İngiltere ve Malta'nın ardından Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklayan dördüncü ülke oldu.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz'da ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanımasına karar verdiğini bildirmişti.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Starmer, 29 Temmuz'da Gazze'yle ilgili kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Malta

Malta Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar, 30 Temmuz'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin eylülde Filistin devletini resmen tanıyacağını bildirmişti.

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Andorra, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya ve İspanya ülkelerinin dışişleri bakanları da Filistin devletinin tanınması yönünde ortak açıklama yapmıştı.