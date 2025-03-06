Kanada, ABD’nin ithal ettiği mallara uyguladığı yeni gümrük tarifeleri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’ne resmi şikayette bulundu.

DTÖ tarafından yapılan açıklamada, Kanada’nın 5 Mart’ta örgüt üyelerine başvuruda bulunarak ABD ile anlaşmazlık istişaresi talep ettiği belirtildi.

Ottawa, ABD’nin Kanada’dan ithal edilen mallara yüzde 25, enerji kaynaklarına ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulamasının uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğunu savunuyor.

TRUMP'IN TARİFE YAĞMURU

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat’ta Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin’den yapılan ithalata ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı.

Kanada’dan ithal edilen enerji kaynakları için daha düşük bir oran belirlendi. Tarifelerin 4 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanıyordu.

Ancak Trump, Kanada ve Meksika’nın sınır güvenliğiyle ilgili ek önlemler alması halinde tarifelerin bir ay süreyle askıya alınacağını duyurdu.

Bu süre 5 Mart itibarıyla doldu ve ABD’nin Kanada ile Meksika’dan yapılan ithalata yönelik yüzde 25 oranındaki tarifeleri yürürlüğe girdi.

KANADA MİSİLLEMEYE BAŞLADI

Washington’un ticari kısıtlamaları Kanada’da büyük tepkiyle karşılandı. Trudeau, ABD’nin Kanada’ya karşı bir ticaret savaşı başlattığını söyleyerek, “ABD’nin bize uyguladığı yüzde 25’lik gümrük vergilerine karşılık olarak biz de aynı oranda misilleme yapacağız” dedi.

Kanada hükümeti, ABD’den ithal edilen 155 milyar dolar değerindeki ürüne karşılık verecek ek gümrük vergisi hazırlıklarına başladı.

Kanada’nın hamlesi, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da gerebilir. Ottawa, ABD’nin aldığı kararın 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması ile DTÖ’nün Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’na aykırı olduğunu belirterek, uluslararası mekanizmalarla çözüm arayacağını vurguluyor.