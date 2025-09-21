İngiltere, Kanada ve Avustralya devletleri, Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıkladı. İngiltere'nin bugün gerçekleşecek resmi tanımasından sonra atılan bu adım, Avrupa'da büyük takdir topladı.

Filistin'i tanıma kararı alan İngiltere'yle tarihi ve ekonomik bağları olan Avustrulya ve Kanada'nın, Filistin'i tanıması şaşırtıcı olmadı, ancak büyük önem taşıdı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin'i resmen tanıdıktan sonra yayınladığı video mesajında "Bugün, Filistinliler ve İsrailliler için barış umudunu ve iki devletli çözümü yeniden canlandırmak amacıyla İngiltere, Filistin Devleti'ni resmen tanıyor" denildi.

Ancak Starmer, Hamas'ın Filistin'de bir geleceği olamayacağını yineledi ve İngiltere'nin Hamas üyelerine yönelik yaptırımları genişleteceğini de belirtti.

Avrupa'da Fransa ve İngiltere'nin başını çektiği Filistin devletine olan destek, New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Olağan Kurulu'na yansacak.

Avrupa'nın önemli bir kısmı, ABD ve İsrail'in de katılacağı kurulda Filistin'i resmen tanıyacak. Filistin'i tanıyan ülkeler arasında Fransa, İspanya ve İrlanda da bulunuyor. Portekiz de dün Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu.