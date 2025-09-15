Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold, Türkiye’deki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt projelerini kapsayan tüm varlıklarını, Nurol Holding bünyesindeki Tümad Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 470 milyon dolar nakit bedelle devretmek için kesin anlaşmaya vardığını duyurdu.

KUZEY AMERİKA'YA YÖNELECEK

Şirketten yapılan açıklamada, satıştan elde edilecek gelirin Kuzey Amerika’daki yüksek getirii projelerin finansmanında ve borç yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, 470 milyon dolarlık ödeme üç aşamada yapılacak. Söz konusu aşamalar şu şekilde;

- İşlemin kapanışında 160 milyon dolar,

- Kapanışın birinci yıl dönümünde 160 milyon dolar,

- İkinci yıl dönümünde ise 150 milyon dolar ödenecek.

SATIŞ YILIN SON ÇEYREĞİNDE BİTECEK

Alamos Gold Başkanı ve CEO’su John A. McCluskey, satışın şirketin Türkiye’deki varlıkları için “kayda değer bir değer” yarattığını vurgulayarak, elde edilecek fonların Island Gold Bölgesi Faz 3+ genişlemesi, Lynn Lake Projesi ve Meksika’daki Puerto Del Aire yatırımlarına aktarılacağını açıkladı.

Satış işleminin 2025 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

TAHKİM SÜRECİ BİTİYOR

Açıklamada, satış süreciyle eş zamanlı olarak Alamos’un Hollanda’daki iştirakleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yürütülen tahkim sürecinin askıya alınacağı, belirli sözleşme koşullarının yerine getirilmesinin ardından ise tamamen sona erdirileceği bildirildi. Tahkimle ilgili detayların gizli kalacağı belirtildi.

KAZDAĞLARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold, Kazdağları’nda yer alan Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt altın madeni projeleriyle uzun yıllar Türkiye kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Şirket, Kazdağları’nda Kirazlı projesi için aldığı ruhsatla on binlerce ağacın kesilmesine neden olmuş, bu durum bölge halkı ve çevrecilerin yoğun tepkisine yol açmıştı. 2019’da ruhsat süresinin dolmasıyla birlikte projedeki faaliyetler durduruldu, orman izni iptal edildi ve diğer projelerin ÇED süreçleri de tamamlanamayarak askıya alındı.

Faaliyetlerin durması sonrası şirket aleyhine kamuoyunda büyük çevre protestoları gerçekleşti. Alamos Gold, ruhsat yenilenmemesi nedeniyle Türkiye’ye karşı tahkim süreci başlattı, ancak süreç ilerleyen dönemde askıya alındı.