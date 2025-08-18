İSKİ’nin “Burası su havzasıdır, burada herhangi bir yapılaşma yapılmamalı” dediği bölgede süren inşaatların hemen dibinde 2.132 konut için 2 yeni ihale daha duyuruldu. 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan 2 ihalede 2.132 konuta ek olarak toplamda 24 adet de dükkan inşaa edilecek.

TOPLAMDA 36 BİNİ AŞTI

Sosyal medya hesabında ihaleleri duyuran Şehir Plancısı Ceyhan Cılgın, “Bunca zulmün, haksızlığın, baskının arasında hiç değilse bilelim diye paylaşıyorum. Kanal İstanbul güzergahının Sazlıdere Barajı içme suyu havzası kısmında geçtiğimiz 9 ayda toplam 36 bin 242 adet konut için ihaleye çıkıldı. Bunlardan 24 bin 150 adedinin inşası sürüyor, kalanı ise yakında başlayacak.

Halihazırda su sorunu yaşayan İstanbul’un önemli içme suyu havzaları, Marmara’dan Karadeniz kıyısına kadar bölgedeki ekili-dikili tarım alanları, korunan alanlar konutlar, AVM’ler, lojistik merkezler, teknoloji şirketleri ve sair işlevler için adım adım yapılaşmaya açılıyor” ifadelerini kullandı.