İktidar, İstanbul’u katledecek Kanal İstanbul projesine hız kesmeden devam ediyor. Sazlıbosna’da yapılacak konutların ihaleleri bir bir sonuçlanıyor. Son olarak Sazlıbosna 17. Bölge 3. Etap 1054 Adet Konut İnşaatı ihalesini de 2 milyar 69 milyon 400 bin TL ile Öz Er Ka ve Endülüs Şirketleri ortaklığı kazandı. Öz Er Ka şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş, 2018 yılında Diyarbakır’dan AKP milletvekili aday adayı olmuştu.

Endülüs Şirketi de Keleş ailesinin ve 1054 konut ihalesi, AKP’li aile şirketine gitmiş oldu. Keleş “Türkiye’nin sesini arşa çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında saf tutmaktan vazgeçmeyeceğiz” demişti.

Kanal İstanbul’daki ihaleleri AKP’liler paylaşıyor. İhaleler, AKP Konya Milletvekili aday adayının ağabeyinin şirketine, AKP Kocaeli Kurucu İl Yöneticisine, AKP Kayseri belediye meclis üyeliğine ve AKP Muş milletvekili aday adayına gitti. Konutların 650 günde tamamlanması planlanıyor.

ŞİRKETLER İHYA OLDU

Kanal İstanbul arazisinde bugüne kadar ihale kazanan AKP’ye yakın diğer firmalar da şöyle oldu:

Temelkon: Sazlıbosna’dan 1 milyar 474 milyon 5 bin TL ve 1 milyar 387 milyon TL’li iki ihale. AKP Konya İl Yöneticisi ve Konya Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Kıymet’in ağabeyi Nimetullah Habil Kıymet’in şirketi. Haldız İnşaat: Sahibi AKP Kocaeli Kurucu İl Yöneticisi Macit Haldız. Sazlıbosna’dan toplam 5 milyar TL’lik iki ihale.

Kahraman İnşaat: Sahibi Hamdi Kahraman. Kayseri’de AKP’den belediye meclis üyeliği yaptı. Sazlıbosna’dan toplam 5 milyarlık iki ihale aldı. Sinerji Planlama ile FİBA Halı Medikal Şirketi ortaklığı: Arnavutköy Sazlıbosna’dan toplam 5 milyar TL’lik iki ihale aldı. FİBA Halı sahibi Mehmet İkbal Ballı, AKP’den Muş milletvekili aday adayı olmuştu.