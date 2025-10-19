Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 84 milyon lira bedelle satışa çıkarılan Flash TV’nin yeni sahibi belli oldu. Kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle yapılan ihaleyi, Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat’ın sahibi Eşref Keleş kazandı.

Keleş, Flash Haber TV ile birlikte tüm yayın haklarını da satın aldı. Keleş, son olarak Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıbosna’da 1054 konut inşaat ihalesini 2 milyar 69 milyon 400 bin TL bedelle almıştı.

15 Ocak 1992’de Türkiye’nin 2. özel televizyon kanalı olarak kurulan ve uzun süredir kayyum tarafından yönetilen Flash TV’nin yeni sahibi Keleş, AKP’den aday olmuştu.

İHALELER PAYLAŞILDI

Keleş, 2018 yılında Diyarbakır’dan AKP milletvekili aday adayı olmuş ve “Türkiye’nin sesini arşa çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında saf tutmaktan vazgeçmeyeceğiz” demişti.

AKP’li Eşref Keleş’in Flash TV’yi satın alması dikkatleri yeniden Kanal İstanbul güzergahında yükselen inşaatları yapan firmalara çevirdi. Keleş’in şirketi Arnavutköy Sazlıbosna 17. Bölge’de 1054 konut inşaatı ve çevre düzenlemesi ihalesini almıştı.

Aynı bölgede verilen ihaleler, AKP Konya milletvekili aday adayının ağabeyinin şirketine, AKP Kocaeli Kurucu İl Yöneticisine, AKP Kayseri belediye meclis üyeliğine ve AKP milletvekili aday adaylarına gitti.