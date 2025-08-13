İstanbul’a su sağlayan Sazlıdere Barajı çevresinin talan edildiği Kanal İstanbul bölgesindeki inşaatlar sürerken, ihaleler de birbirini kovalıyor. Kanal İstanbul’da 2. bölüm için 10 yeni ihale açılırken, 4’ü sonuçlandı, diğerleri için ise teklifler değerlendiriliyor. Yeni ihalelerden de AKP’lilere rant çıktı.

YİNE TANIDIKLARA GİTTİ

Son ihalelerden ikisini toplam 4 milyar 708 milyon lira bedelle AKP’nin Diyarbakır ve Şanlıurfa milletvekili aday adayları Eşref Keleş ve İbrahim Halil Yanmaz’a ait şirketler aldı.

TOKİ son 4 Ağustos günü Arnavutköy Sazlıbosna 17. Bölge 3. Etapta 1054 Konut İnşaatı- Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi yaptı. İhaleyi Öz Er Ka ve Nira Şirketleri ortaklığı 2 milyar 69 milyon 400 bin TL bedelle aldı. Öz Er-Ka şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş, 2018 yılında Diyarbakır’dan AKP Milletvekili aday adayı olmuştu.

MİLLETVEKİLİ ADAYI

TOKİ’nin diğer ihalesi de 5 Ağustos günü düzenlendi. Arnavutköy Sazlıbosna 15. Bölge 1265 Konut, 76 Dükkan, bir okul ve bir cami inşaatı ile Altyapı- Çevre düzenlemesi ihalesini de 2 milyar 639 milyon lira bedelle 2011 yılında AKP Şanlıurfa Milletvekili aday adayı İbrahim Halil Yanmaz’a ait Ilgın İnşaat kazandı.

Kanal İstanbul güzergahında bugüne kadar 28 ayrı ihale düzenlendi. Büyük bölümünü iktidara yakın firmaların kazandığı 24 bin 150 konut, 1121 iş yeri, 7 cami ve 6 okul için toplam 54 milyar 881 milyon 504 bin TL ihale bedeli ödeniyor.

‘Malzemeden çaldı’ şikayeti

Bölgedeki 3. ihale 6 Ağustos günü Sazlıbosna 14. Bölge 1. Etap 1003 Konut, 24 Dükkan bir cami inşaatı için yapıldı. İhaleyi Zinar Harita ve Star Plus ortaklığı aldı. Star Plus Yapı, 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay’da TOKİ konutu inşa etmiş, şantiyede çalışan işçiler, beton ve demirde usulsüzlük yapılıp malzemeden çalındığı şikayetinde bulunmuştu. 7 Ağustos’taki Sazlıbosna 17. Bölge 2. Etap 1068 konut, 36 dükkan ve bir cami ihalesini ise 2 milyar 277 milyon TL ile GEKA İnşaat, MAQ İnşaat ortaklığına gitti.