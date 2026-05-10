Kaza, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 BHC 324 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. KANALA ATLADI, SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI Otomobilden çıkarak su içinde yardım bekleyen polis memuru Nimet C. ile Rukiye A.’yı gören Mehmet El Mezar, kanala atladı. Akıntının etkisiyle gücünü kaybeden El Mezar, suda sürüklenmeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katıldı. HAYATINI KAYBETTİ Vatandaşlar halat yardımıyla Mehmet El Mezar'ı sudan çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından çıkarılan iki kadın ile El Mezar ve Nimet C ile Rukiye A., Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet El Mezar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

