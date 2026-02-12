'Poyraz Karayel' dizisindeki 'Sefer' rolüyle tanınan Kanbolat Görkem Arslan (45), önceki akşam evinde fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Arslan'ın ölüm nedeni kalp klrizi olarak belirlenmişti.
'Çemberimde Gül Oya', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kuruluş Osman' ve 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' gibi dizilerde de rol alan Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze namazı bugün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılındı.
Celil Nalçakan, Deniz Çakır, Emel Çölgeçen, Musa Uzunlar, Burçin Terzioğlu, Cem Cücenoğlu, İlker Kaleli, Pınar Altuğ cenazeye katılanlar arasındaydı...
Kılınan namazın ardından Arslan, Zincirlikuyu Mezarlığı’na toprağa verildi.
Kanbolat Görkem Arslan'ın babası
Deniz Çakır
Celil Nalçakan - Pınar Altuğ
Birce Akalay
Emel Çölgeçen
İlker Kaleli