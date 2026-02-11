Kanbolat Görkem Arslan gece yarısı Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oyuncunun geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Kanbolat Görkem Arslan'ın menajeri Selin Kök, "Değerli oyuncumuz Kanbolat Görkem Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Cenaze töreni bilgileri daha sonra paylaşılacaktır. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

Bir süredir 'Ruki' adli tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkan Kanbolat Görkem Arslan, 2021'de dansçı Hicran Akın ile evlenmişti.

Çift, zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşıyordu.

Kanbolat Görkem Arslan 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Kuruluş Osman' ve 'Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.