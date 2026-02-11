Türk dizi ve sinema dünyası, gelen ani ve üzücü haberle sarsıldı. 45 yaşındaki başarılı oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Arslan, ailesi ve sağlık ekiplerinin yardımıyla acil olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan’ın kalbi yeniden çalıştırılamadı.

CELİL NALÇAKAN'DAN DUYGUSAL MESAJ

Arslan’ın vefat haberi meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğarken, en çarpıcı veda "Poyraz Karayel" dizisinde yıllarca omuz omuza çalıştığı yakın dostu Celil Nalçakan'dan geldi. Nalçakan, sosyal medya hesabından yakın dostuyla olan son yazışmalarını paylaştı.

Mesajlarda, Kanbolat Görkem Arslan’ın Nalçakan’a bir fotoğraf gönderdiği ve üzerine samimi bir dille "Neredesin balım?" diye yazdığı görüldü. Bu paylaşımı yapan Nalçakan, veda mesajına şu notu düştü:

"Bana bunu nasıl yaparsın? Nereye gittin?"

Düzce doğumlu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Arslan, ekranlarda sergilediği güçlü karakter oyunculuğuyla tanınıyordu. Özellikle "Poyraz Karayel" dizisindeki Sefer karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, son dönemde "Kuruluş Osman" gibi iddialı yapımlarda da rol almıştı.