PKK’nın üst düzey yöneticisi Mustafa Karasu, Meclis’te kurulan çözüm süreci komisyonunun İmralı ziyaretini “yeni bir sürecin başlangıcı” olarak nitelerken, komisyona üye vermeyen CHP’yi sert şekilde eleştirdi.

Karasu, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını “yüzeysel” ve “Kürt karşıtı çevrelerin etkisinde alınmış bir karar” olarak gördüklerini söyledi. Karasu, CHP yönetimini “AK Parti’nin oyununa gelmekle” suçladı.

‘SÖYLEMLERİ YETERSİZ’

CHP tabanının partinin üst yönetimi gibi düşünmediğini savunan Karasu, CHP’nin “Kürt sorununu demokrasi içinde çözeceğiz” söylemini de yetersiz bularak partiyi somut proje ortaya koymaya çağırdı. CHP’yi suçlayan sözler kullanan Mustafa Karasu, “Var mı ana dilde eğitim programınız? Yerel demokrasi veya anayasal güvence vaadiniz var mı? Genel geçer sözlerle olmaz. CHP’nin mevcut tutumu demokratik değil, Kürt halkının iradesine saygı göstermeyen bir yaklaşımdır” ifadesini kullandı.

KARDEŞTEN TEPKİ

Öte yandan, Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan da CHP’nin kararını “yanlış” olarak nitelendirdi ve partiye sürece dâhil olma çağrısında bulundu:

“CHP’nin şu anki tutumu yanlıştır. Süreci daraltmak yerine katkı sağlamalıdır. CHP bu hatadan vazgeçsin.”