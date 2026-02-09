Megakent İstanbul'u yıkıcı şekilde etkilemesi beklenen olası Marmara depremine yönelik endişeler sürerken ABD'li deprem uzmanı Richard Cordaro'nun açıklaması yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı.

Cordaro, Marmara Denizi çevresinde yürütülen erken uyarı çalışmalarında kritik rol oynayan İstanbul'daki ölçüm istasyonunun devre dışı bırakıldığını iddia etti.

Cordaro, Türk bir sosyal medya kullanıcısının "Marmara Denizi’nde yaklaşan bir deprem için sinyal alıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, fay hattının kuzey ve güneyinde bulunan iki manyetometre istasyonunun birlikte çalışmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

'YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİLSİN' ÇAĞRISI

Uzman isme göre, kuzeyde İstanbul’daki İSK İstasyonu ile güneyde İznik’teki İZN İstasyonu karşılaştırmalı veri üreterek Marmara içinden gelen sinyallerin kaynağını ayırt etmeyi sağlıyordu.

Cordaro açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Talihsiz bir kararla Kandilli, İstanbul istasyonunu kapattı. Şimdi sadece bir istasyonla, sinyallerin Marmara Denizi içinden gelip gelmediğini bilemiyoruz. Faydan gelen verileri karşılaştırabilmek için iki istasyona da ihtiyacımız var."

Amerikalı uzman, yetkili kurumların Kandilli’yi İstanbul istasyonunu yeniden faaliyete geçirmeye ikna etmesini umduğunu da dile getirdi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, son günlerde bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında yer alan “jeomanyetik gözlemevi verilerine erişim sağlanamadığı” ve “sistemlerin kapatıldığı” yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, iddialar yalanlanarak İstanbul-Kandilli istasyonunda artan yapay manyetik gürültü nedeniyle ölçümlerin yıllardır İznik'te sürdürüldüğünü, deprem tahminine dair spekülatif iddiaların bilimsel temeli olmadığı ifade edildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul–Kandilli (ISK) Jeomanyetik Gözlemevi’nin 1947’de kurulduğu, 1997’de modernize edilerek Uluslararası Gerçek Zamanlı Manyetik Gözlemevleri Ağı olan INTERMAGNET’e dahil edildiği hatırlatıldı.

Ancak zamanla artan yapılaşma, yoğun trafik ve çevresel metalik unsurların oluşturduğu yapay manyetik gürültü nedeniyle, Kandilli’de yapılan ölçümlerin uluslararası hassasiyet standartlarını karşılamasının sürdürülemez hale geldiği ifade edildi.

