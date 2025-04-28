KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU
2025/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 112 Ada, 4 Parsel,
Yüzölçümü : 13.494,59 m2 Kıymeti : 4.241.484,58 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2025 - 14:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 14:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2025 - 14:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 14:43
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 114 Ada, 30 Parsel,
Yüzölçümü : 15.535,11 m2 Kıymeti : 5.493.214,89 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:39
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 130 Ada, 181 Parsel,
Yüzölçümü : 17.676,04 m2 Kıymeti : 6.457.727,74 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 13:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 13:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 13:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 13:47
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 139 Ada, 102 Parsel,
Yüzölçümü : 8.541,38 m2 Kıymeti : 6.040.463,93 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 13:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:42
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 139 Ada, 486 Parsel,
Yüzölçümü : 7.131,27 m2 Kıymeti : 5.057.899,14 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 12:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 12:07
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 149 Ada, 30 Parsel,
Yüzölçümü : 24.167,33 m2 Kıymeti : 7.596.033,49 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 14:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 14:32
22/04/2025
#ilangovtr Basın no ILN02213028