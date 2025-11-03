KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KANDIRA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 313 Parsel,

Yüzölçümü : 1.458,12 m2 Kıymeti : 907.229,14 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 334 Parsel,

Yüzölçümü : 313,40 m2 Kıymeti : 224.994,66 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 14:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:51

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 119 Ada, 39 Parsel,

Yüzölçümü : 1.316,53 m2 Kıymeti : 1.365.221,86 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 10:18

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 122 Ada, 28 Parsel,

Yüzölçümü : 444,63 m2 Kıymeti : 276.644,48 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 11:18

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 122 Ada, 177 Parsel,

Yüzölçümü : 2.520,49 m2 Kıymeti : 2.613.483,48 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 12:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 12:18

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 139 Ada, 54 Parsel,

Yüzölçümü : 862,05 m2 Kıymeti : 536.359,75 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:37

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 140 Ada, 11 Parsel,

Yüzölçümü : 1.116,27 m2 Kıymeti : 694.533,15 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 14:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 14:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:37

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 150 Ada, 14 Parsel,

Yüzölçümü : 549,45 m2 Kıymeti : 484.305,56 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 10:13

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 150 Ada, 34 Parsel,

Yüzölçümü : 561,91 m2 Kıymeti : 349.615,34 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 11:13

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 150 Ada, 82 Parsel,

Yüzölçümü : 1.172,47 m2 Kıymeti : 1.215.833,80 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 12:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 12:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 12:13

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 150 Ada, 92 Parsel,

Yüzölçümü : 528,64 m2 Kıymeti : 411.143,94 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:33

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 150 Ada, 103 Parsel,

Yüzölçümü : 1.078,60 m2 Kıymeti : 671.095,21 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:33

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 150 Ada, 139 Parsel,

Yüzölçümü : 1.986,90 m2 Kıymeti : 1.236.231,30 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 10:08

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 150 Ada, 206 Parsel,

Yüzölçümü : 1.650,70 m2 Kıymeti : 1.027.050,68 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 11:12

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 152 Ada, 9 Parsel,

Yüzölçümü : 1.802,10 m2 Kıymeti : 1.588.437,62 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 12:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 12:20

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 152 Ada, 135 Parsel,

Yüzölçümü : 891,78 m2 Kıymeti : 554.857,49 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:32

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 158 Ada, 62 Parsel

Yüzölçümü : 202,36 m2 Kıymeti : 157.383,26 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 14:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 14:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:52

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 158 Ada, 82 Parsel,

Yüzölçümü : 803,10 m2 Kıymeti : 707.882,05 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 10:01

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 158 Ada, 159 Parsel,

Yüzölçümü : 783,93 m2 Kıymeti : 812.923,65 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 11:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 11:08

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 151 Ada, 7 Parsel,

Yüzölçümü : 325,33 m2 Kıymeti : 680.660,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 12:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 12:14

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 122 Ada, 103 Parsel,

Yüzölçümü : 575,15 m2 Kıymeti : 2.300.600,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 13:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:51

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DURAÇALİ Mahalle/Köy, 152 Ada, 43 Parsel,

Yüzölçümü : 316,35 m2 Kıymeti : 949.050,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:55

27/10/2025

#ilangovtr Basın no ILN02323826