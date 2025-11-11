Instagram'ı sıklıkla kullanıyor fakat paylaşımlarınızdan fazla beğeni almıyor musunuz? Bunun için beğenilmiyorum endişesi yaşamanıza gerek yok. Çünkü ABD'nin Dayton Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan aşırı güzelliğin geri teptiğini ortaya koydu.

Sosyal medyada yaptığınız paylaşımlar yeterine beni almıyorsa aslında bunun ilgi çekememe gibi bir nedeni yok. Aksine daha fazla çekici olduğunuz anlamına geliyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, aşırı güzelliğin çok beğenilmeye alakası yok.

Araştırmada, yüzlerce katılımcıya hayali fitness influencer'ların sahte Instagram gönderileri gösterildi. Katılımcılardan, hangi paylaşımları beğendikleri ve hangi hesapları takip edecekleri soruldu. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı.

Son derece çekici fitness fenomenleri, orta derecede çekici içerik üreticilerine göre daha az beğeni ve takipçi topladı. Uzmanlar bunun nedenini insanların bu kişileri daha az ilişkilendirilebilir bulmasıyla değerlendirdi.

Araştırmacılar Andrew Edelblum ve Abby Frank, The Conversation'da yayımladıkları makalede, "Dijital dünyada büyük kitlelere sahip güvenilir trend belirleyicilerle dolu bir ortamda, aşırı çekici olmanın özellikle fitness alanında ters tepebileceğini gördük. Biz buna ‘güzelliğin ters tepmesi’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇEKİCİ OLMAK ARTIK SOSYAL MEDYADA BEĞENİ ALMIYOR

Araştırma ekibi, "Seks satar" mottosunun fitness alanındaki etkisini test etti. Sosyal medya platformlarında uzun yıllardır bir pazarlama aracı haline gelen 'seks satar' mottosunun genelde dikkat çektiğini ve satılan ürünlerine olan ilgiyi de artırdığını söyledi. Fakat araştırmadan tam tersi bir sonuç çıktı. Çok çekici ‘fitfluencer’lar, orta derecede çekici olanlara göre daha az etkileşim aldı.

MÜTEVAZI OLANLAR DAHA ÇOK BEĞENİ ALIYOR

Yalnızca fiziksel çekiciliğin değil etkileyici tutumun da önemli olduğunu ortaya koyan araştırma, aşırı çekici influencer'ların mütevazı davranıp mücadelelerini, zorluklarını ve duraklama dönemlerini paylaştığında beğeni sayılarının daha da arttığını ortaya koydu. Buna karşılık, doğal yetenekleriyle övünen ya da aşırı özgüvenli paylaşımlar yapanların beğenileri azaldı.

Araştırmacılar ortaya çıkan sonuçlar için "Bu, alçakgönüllülüğün ‘ulaşılamaz’ görünen influencer’lar için güçlü bir iletişim aracı olabileceğini gösteriyor" değerlendirmesi yaptı.

SOSYAL MEDYADA KADINLAR DAHA SERT YARGILANIYOR

Takip eden diğer bir çalışmada ise kadın influencer’ların erkeklere göre daha olumsuz tepkiler aldığı ortaya çıktı. Son derece çekici kadınlar, aynı derecede çekici erkeklerden daha fazla eleştiriye maruz kaldı. Uzmanlara göre bu durum içinse "Kadınların dış görünüşlerinin daha sert bir biçimde yargılanmasına yönelik toplumsal eğilimin" bir yansıması olabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, bulgularının ırk, engellilik ve farklı kültürel normların da güzelliğin ters tepme etkisinde nasıl rol oynadığını anlamaya yönelik yeni araştırmalara ışık tutabileceğini de ekliyor.

KADINLAR ERKEKLERDE NELERİ ÇEKİCİ BULUYOR?

POPÜLER OLMALARI

Kadınlar, diğer kadınlar tarafından beğenilen erkekleri daha çekici buluyor. Araştırmalara göre, partneri olan erkekler “daha nazik ve sadık” olarak algılanıyor, bu da onları iyi eş adayları yapıyor.

PARA ONLAR İÇİN BİR GÜÇ

Kadınlar, maddi gücü yüksek erkekleri daha çekici bulma eğiliminde. Araştırmalara göre kadınlar, partner seçerken maaş konusunda erkeklere göre dört kat daha fazla hassasiyet gösteriyor.

KASI VE UZUN BOYLU ERKEKLER GÖZDELERİ

Avustralya’da yapılan bir araştırmaya göre, kaslı ve uzun boylu erkekler hâlâ kadınların gözdesi. 160 kadının katıldığı çalışmada, güçlü kollara ve sıkı bir vücuda sahip erkekler daha yüksek çekicilik puanları aldı.

BİR KISMI İÇİN ZEKA ÖNEMLİ

Batı Avustralya Üniversitesi’nin araştırmasına göre, her on kişiden biri zekâyı bir partnerde en çekici özellik olarak görüyor. Bu özellik “sapioseksüellik” olarak adlandırılıyor.