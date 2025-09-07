Türkiye’de de tutulmanın tüm evreleri net bir şekilde gözlemlendi. Özellikle ışık kirliliğinin düşük olduğu kırsal bölgelerde, çıplak gözle kolaylıkla takip edildi.

AY NEDEN KIRMIZIYA BÜRÜNÜYOR?

Ay tutulması, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle meydana geliyor. Bu durumda Dünya, Güneş’ten gelen ışığı engelliyor ve Ay yüzeyine gölgesi düşüyor.

Tam ay tutulması sırasında ise Ay, Dünya’nın gölgesiyle tamamen örtülüyor ve bu sırada çarpıcı bir kırmızı renge bürünüyor. Bu nedenle bu olay halk arasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılıyor.

Ay tutulmaları üç ana kategoride sınıflandırılıyor:

Tam Ay Tutulması: Ay, Dünya’nın gölgesi tarafından tamamen örtülür. Bu sırada Ay genellikle çarpıcı bir kırmızı renge bürünür ve “Kanlı Ay” olarak adlandırılır.

Kısmi Ay Tutulması: Ay'ın yalnızca bir bölümü Dünya'nın gölgesine girer. Bu durum, Ay'ın yüzeyinde gözle görülür şekilde karanlık bir bölüm oluşturur.

Yarı Gölgeli Ay Tutulması: Ay, Dünya'nın gölgesinin dış kısmından geçer. Tutulma hafif bir karartmaya neden olur ve çıplak gözle fark edilmesi diğer türlere göre daha zordur.

TARİH BOYUNCA KORKULAN BİR GÖKYÜZÜ OLAYI

İnsanlık tarihi boyunca Kanlı Ay tutulmaları, sıkça kötü alametlerle ilişkilendirildi. Ancak günümüzde bu doğa olayı, astronomi meraklıları ve gökyüzü gözlemcileri için etkileyici ve estetik bir deneyim sunuyor.