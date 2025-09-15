Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünde vahşet meydana geldi; iki ailenin arazi anlaşmazlığı silahlı saldırıya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, düğünden dönen aile, husumetlileri tarafından pusuya düşürüldü.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk belirlemelere göre aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere toplam dört kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"14.09.2025 günü saat 22:55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda M.Ş. isimli şahsın kullandığı araca; içerisinde eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş.’nin bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan 4 vatandaşımızın da olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.

Söz konusu olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."