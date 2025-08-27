Muğla'nın Milas ilçesinde, 43 yaşındaki Kezban Süne'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren 53 yaşındaki Bülent Koca, tutuklandı. Koca, ifadesinde ilişkisi olduğu Süne’yi, başka biriyle görüşmeye başlaması üzerine kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü öne sürdü.

Olay, 22 Ağustos saat 19.30 sıralarında, İsmet Paşa Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde meydana geldi. Yaralama ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kezban Süne'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri ise Süne'nin av tüfeğiyle göğüs ve karın kısmından vurulduğunu saptadı. Olay yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma yapıldı. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı aramada, av tüfeği ile 1 dolu ve 2 boş kartuş ele geçirildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Bülent Koca olduğu ve av tüfeği çantasıyla bölgede bekleyip, olayı gerçekleştirerek kaçtığı tespit edildi.

72 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan Koca'yı yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, 72 saatlik kamera analizi sonrası Bülent Koca'nın kaçış istikametinin Balıkesir rotasında olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheliyi, İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma uygulama noktasında yakaladı. Bülent Koca, Milas'a getirildi.

CİNAYET SEBEBİ 'PES' DEDİRTTİ

Bülent Koca'nın Kezban Süne ile birlikte çekilen bazı görüntüleri cinayeti işlemeden öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Bu paylaşımlardan birine 'İkimize de yazık ettin sen' notunu düşen Koca'nın ayrıca bir başka videoda da silahlarla ve ateş ederken görüntüler paylaştığı da görüldü.

Bülent Koca, polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden Koca, ilişkisi olduğu Süne’yi başka biriyle görüşmeye başlaması üzerine kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü iddia etti. Bülent Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.