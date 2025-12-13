İngiltere Kralı Charles, kanser tedavisiyle ilgili iyi haber verdi. Kral, kanserinin gerilediğini ve tedavilerin azaltılacağını duyurdu.

Channel 4’te "Kansere Kafa Tut' kampanyası için yayımlanan video mesajında, 'Tanrı'nın kendisine yardımcı olduğunu' söyledi.

Şubat 2024'ten beri kanserle mücadele eden Kral Charles, sağlık durumunu gizli tutuyordu. Bu duyuru, aylar sonra ilk resmi açıklaması oldu.

Kral'ın tedavi ve izleme süreci devam edecek. Buckingham Sarayı iyileşmenin çok olumlu bir aşamaya ulaştığını ve doktorların süreci "ihtiyati bir evreye taşıyacağını" bildirdi.

Tedavinin sıklığı belirgin biçimde azalacak. Kralın remisyonda olduğu ya da iyileştiği söylenmedi.