Türk kadın futbolunun öncü isimlerinden biri olan Nurcan Çelik, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yaparak spora hizmet etmeye devam eden Çelik’in vefatı, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

İstanbul'daki törenin ardından havayoluyla Kars’a, oradan da karayoluyla memleketi Artvin’in Şavşat ilçesine getirilen Nurcan Çelik için Armutlu Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı tabutu başında öğrencileri ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Çelik’in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti doğrultusunda 42 yıl önce henüz çocuk yaştayken kaybettiği annesi Feriye Çelik’in yanına defnedildi.

NURCAN ÇELİK KİMDİR?

Kadın futbolunun Türkiye’de tanınmasında büyük emeği olan Nurcan Çelik, A Milli Kadın Futbol Takımı’nın kalesini uzun yıllar korudu. Antrenörlük kariyerinde ise özellikle 2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın başında görev alarak sarı-kırmızılı camianın tarihinde önemli bir yer edindi. Disiplini ve spora olan tutkusuyla tanınan Çelik, son yıllarda amansız hastalıkla mücadele ediyordu.