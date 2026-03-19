Deneyde, FK228 adlı ilaç farelere farklı yöntemlerle verildi. İlacın doğrudan uygulandığı farelerin bazıları zehirlendi ve hayatını kaybetti. Ancak ilacın genetiği üzerinde oynanmış E. coli bakterisiyle verilmesi durumunda ölüm oranının düştüğü gözlemlendi.

Araştırmacılar, bunun bakterinin ilacı doğrudan kanserli hücrenin bulunduğu bölgede salgılayarak ilacın yan etkilerini azaltmasından kaynaklandığını belirtiyor. Bu sayede ilacın etkinliği artarken, farelerin zehirlenme riski azalıyor.

Çalışmada ayrıca ilacın doğrudan enjekte edilmesinin kanserli hücreler üzerinde yeterince etkili olmadığı da saptandı. Bu bulgu, bakterinin taşıyıcı rolünün tedavide önemli bir avantaj sağladığını ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, yöntemin henüz çok yeni olduğunu ve insanlar üzerinde denenmediğini vurguladı. Ancak bulgular, gelecekte kanser tedavisinde daha güvenli ve etkili yöntemlerin geliştirilmesine kapı aralayabilir.

Bu çalışma, biyoteknolojinin kanser tedavisinde yaratıcı ve yenilikçi yollar arayışını destekler nitelikte. Hem ilacın verimliliğini artırması hem de yan etkileri azaltması, yöntemi umut verici kılıyor.