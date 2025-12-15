Rhode Island eyaletinde yaşayan kanser hastası Melissa Bourassa, bu hastalıktan kurtulduktan sonra başına talih kuşu kondu. Kanseri yendiğini açıkladıktan 1 ay sonra piyangodan büyük ikramiye kazandan kadın adeta çifte mutluluk yaşadı. Kazandığı parayı nereye harcayacağını da açıklayan kadın, bir bölümünü hastalığı sürecinde kendisine destek olan iş arkadaşlarına hediye almak için planladığını ifade etti.

Uzun süre kanserle mücade ettikten sonra hastalığı yenen Melissa Bourassa, alıştığı JJ’s Café adlı restoranda Keno oynarken 12 bin dolarlık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Açıklamayı ise Rhode Island Piyango İdaresi yaptı. Bourassa, kazandığını ilk fark ettiğinde çevresindekilerin buna inanmakta zorlandığını söyledi.

ARKADAŞLARI İNANMADI... FOTOĞRAFI GÖSTERENE KADAR

Yerel TV kanalı WPRI 12'ye çıkan Bourassa, piyangoyu kazandıktan sonra herkese '12 bin dolar kazandım' dediğini belirtti. Fakat kimsenin kendisine inanmadığını söyledi. Çünkü çevresi sıfırları yanlış saydığını düşünmüş. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Bourassa, "Fotoğrafı gösterince gerçeği anladılar” ifadelerini kullandı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE TEŞHİS KONULMUŞTU

Bu piyangonun kısa sürede aldığı ikinci sevindirici haber olduğunu belirten Bourassa, pandemi döneminde kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu aktardı. Bourassa'nın doktoru, yakın zamanda kendisinin beş yıldır kansersiz olduğunu resmen açıkladı. Bourassa, ayrıca 25 Eylül 2020'de Dr. Doreen Wiggins tarafından çift taraflı mastektomi ameliyatı geçirdiğini ve 14 lenf düğümünün alındığını da paylaştı.

İŞ ARKADAŞLARINI UNUTMADI

Hastalığı nedeniyle bir süre çalışamadığını ifade eden Bourassa, bu işsizlik döneminde görev yaptığı restorandaki iş arkadaşlarının kendisi için bağış kampanyaları düzenlediğini anlattı. Bourassa, bundan dolayı kazandığı paranın bir kısmını bu desteğe karşılık vermek için kullanacağını söyledi. Piyango idaresine yaptığı açıklamada, özellikle iş arkadaşlarına yılbaşı hediyeleri almayı planladığını dile getirdi.

"Onlar benim için aile gibiydi" diyen Bourassa, "Eğer bu insanlar yanımda olmasaydı, psikolojik olarak çok daha zor bir süreç geçirirdim" ifadelerini kullandı.

YEREL HALK İÇİN ÇELENK YAPACAK

Bourassa ayrıca, pandemi döneminde hobi olarak başladığı çelenk yapımı için de kazancının bir bölümünü ayırmayı düşündüğünü ve bu çelenkleri yerel halk için hazırlamayı planladığını söyledi. Şanslı kadının iş arkadaşlarından Amanda Bodington ise, "Çok cömert ve sevgi dolu biri. Çok fazla şeye sahip olmasa bile her zaman başkalarını düşünür" diyerek onun yardımsever kişiliğine dikkat çekti.