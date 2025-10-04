Atasoy, meme kanseri teşhisi konulduğunda bu durumu kamuoyundan saklamayı tercih etti. Hastalığı yendikten sonra konuşan başarılı oyuncu, “Yaşadığım süreci, sağlığımı kaybetmenin acısını ve yasımı kendi içimde yaşamak istedim. Bunun bir ajitasyona dönüşmesini istemedim ve büyük bir özen gösterdim” diyerek duygularını dile getirdi.

VEJETERYAN BESLENMİŞ

Jüri üyesi olarak katıldığı Adana Altın Koza Film Festivali’nden dönen Atasoy, Nişantaşı’nda objektiflere yakalandı. Festival deneyimini anlatırken, "Yanımda herkes döner, kebap yerken ben bol bol humus yedim. Annem de artık vejetaryen oldu, içli köfteyi bile vegan usulü yapmayı öğrendi. 14 yaşımdan beri vejetaryen besleniyorum. Bu beslenme şekli kanserin yavaş ilerlemesinde önemli bir etken oldu" dedi.

EVİNDE 15 YILDIR TELEVİZYON YOK

Ekranlardaki projeleri takip edip etmediği sorusuna ise herkesi şaşırtan bir yanıt verdi:

"Tam 15 yıldır evimde televizyon yok."