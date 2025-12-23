Ece Vahapoğlu üç ay önce sosyal medya hesabından rektum kanseri ile mücadele ettiğini duyurmuştu.

Yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon üzerine içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmasının kendisi için de beklenmedik olduğunu vurgulamıştı.

Vahapoğlu "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın" diyerek takipçilerine düzenli doktor kontrolü ve erken tanı çağrısı yapmıştı.

"BU CUMA AMELİYAT OLACAĞIM"

Ünlü sunucu sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Cuma günü ameliyat olacağını belirten Ece Vahapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık ile ilgili son gelişme: Rektum kanseri tedavimde kemoterapilere ara verip bu cuma ameliyat olacağım. Sonrasında önlem amaçlı yine birkaç ay tedavim kalacak. Hep şükür hamdolsun."

"Ameliyata kadar ben işlerimi, çekimlerimi tamamlayacağım yine keyifle. Hastanede bana refakat edecek kuzenlerim ve kız arkadaşlarım da hazır, ne şanslıyım."

"Bu durum da geçecek, geçti bitti diyeceğiz. Şifa bekleyen herkese güzel enerjilerimi yolluyorum..."