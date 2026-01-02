Ece Vahapoğlu üç ay önce sosyal medya hesabından rektum kanseri ile mücadele ettiğini duyurmuştu.

Yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon üzerine içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmasının kendisi için de beklenmedik olduğunu vurgulamıştı.

Vahapoğlu "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın" diyerek takipçilerine düzenli doktor kontrolü ve erken tanı çağrısı yapmıştı.

Geçen hafta da boğazında oluşan enfeksiyon nedeniyle ameliyatı ertelenen ünlü sunucu bugün hastane odasından yeni bir paylaşımda bulundu.

Ece VahapOğlu önlüğünü giyip ameliyata gireceğini açıkladı.