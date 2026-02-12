Kariyeri boyunca 90'ların meşhur dizisi 'Dawson's Creek' başta olmak üzere 'Varsity Blues', 'The Rules of Attraction' ve 'Scary Movie' gibi yapımlarda rol alan Van Der Beek, 2024'te kendisine bağırsak kanseri teşhisi konduğunu açıklamıştı. "BU SABAH HUZUR İÇİNDE VEFAT ETTİ" 48 yaşındaki oyuncu kanserle mücadelesini kaybetti. Acı haberi James Van Der Beek'in eşi Kimberly Van Der Beek sosyal medya hesabından duyurdu: "Sevgili James David Van Der Beek bu sabah huzur içinde vefat etti." Van Der Beek altı çocuk babasıydı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.