Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, akciğer kanseri teşhisi konulmasıyla başlayan tedavi süreci ve tedavi sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TEŞHİŞ KONULUR KONULMAZ TEDAVİYE BAŞLANDI

Geçtiğimiz Eylül ayında köpeğini gezdirirken merdivenlerden düşen Semiramis Pekkan, kaza sonrası kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştu. Yapılan tetkikler ve check-up taramaları sonucunda sanatçıya akciğer kanseri teşhisi konuldu. Erken evrede fark edilen hastalık sonrası tedavi planlaması hızlıca başlatıldı.

"BÜYÜK BİR ŞOK"

Tedavi sürecinin psikolojik ve fiziksel etkilerine değinen Pekkan, bu dönemde kendisini en çok sarsan anı paylaştı. Sanatçı, kemoterapi sürecinin yan etkisi olarak ilk kez saçlarının döküldüğü anı "büyük bir şok" olarak tanımlayarak, bu durumun tedavi sürecindeki en zor deneyimi olduğunu ifade etti.

Hastalıkla mücadelesini sürdüren Semiramis Pekkan, yaşadığı bu süreci kamuoyuyla paylaşarak erken teşhisin önemine ve tedavi sırasında karşılaşılan duygusal eşiklere dikkat çekti.