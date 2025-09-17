İki yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"DÜN ÇOK ZOR TEDAVİ SÜRECİ YAŞADIM"

Hastalığının 2023 yılında başladığını ve çok ağır ameliyatlar geçirdiğini belirten Onat, "Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim, kabullendim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi, radyoterapi bir yıl rahat geçti. Sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlarla bu günlere geldim şükür" ifadelerini kullandı.

"BAĞIRSAKLARIM BİR TORBAYA BOŞALIYOR"

BHastalığı olgunlukla karşılayıp gırgır geçtiğini ifade eden 73 yaşındaki oyuncu, "Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani" dedi.

Bağırsaklarına pembiş, pankreasına panki adını taktığını ifade eden Onat, onlarla konuşurken doktorunun "Panki köpeğiniz mi?" diye sorduğunu söyledi.

Ünlü isim, "Son ameliyata girmeden rahim ve yumurtalıkları da alacaklarını öğrenince 'ben artık yavrulayamacak mıyım?' diye dalga geçtim" dedi.

Son olarak "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adlı filmde rol alan Gül Onat, "Yani dostlar pozitif düşünmeyi bir kenara koyup çocuk tarafınızı hiç kaybetmeyin. Her zorlukla dalga geçmeye bakın, hastalıklarla ilgili tabi. 73 yaşında 10 yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum. Hepinizi sevgilerin en kocamanıyla kucaklıyor ve seviyorum" diyerek sözlerini noktaladı.