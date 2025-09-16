Geçen yıl pankreas kanserine yakalanan oyuncu Gül Onat, 45 dakikalık ameliyatının 8 saat sürdüğünü açıklamıştı. "Allah can düşmanıma vermesin, çok zor bir süreçti. Ne zaman öleceğim acaba diyorum" diyerek yaşadığı duygusal süreçleri de takipçileriyle paylaşmıştı.

Tedavisi devam eden Gül Onat, geçen günlerde sosyal medya üzerinden son durumunu takipçileriyle paylaşmıştı.

İki işlem gördüğünü ve sonuçlarının temiz çıktığını belirten 71 yaşındaki usta oyuncu, "Şimdi zehirterapiye devam. Sizi bilgilendireceğim sürekli, hepiniz sağlıkla kalın" ifadelerini kullanmıştı.

Onat, yeni bir paylaşımda bulundu. Hastane çıkışında çektiği fotoğrafı "Bir tedavi günü daha. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" notuyla yayınladı.