Çocukları Kayla ve Vadi'nin eğitimi için 2021'de Endonezya'nın Bali adasına yerleşen Irmak Ünal, geçenlerde sosyal medyada şu sözlerle 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu:

"Şunu çok net öğrendim; erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarım, içimdeki uzaylıya ve bana sabırla yaklaştılar. Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar. Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: Biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi."

48 yaşındaki Irmak son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

"NE KADAR GARİP"

Oyuncu, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını "Vay be. Hayatın ona neler getireceğinden hiç haberi yokmuş' diye düşündüğün oluyor mu? Ne kadar garip… Her şey değişmeden önceki halini, zamanda donmuş bir an olarak görmek. O anki senin, bugünkü sen olup da geriye dönüp 'Bunu atlatabildiğin için teşekkür ederim' diye fısıldayacağını bilmeden. O, belki neler olacağını bilmiyordu. Ama yine de gülümseyecek kadar cesurdu. Ve bir şekilde, o kadın bugünkü ben oldum" notuyla yayınladı.