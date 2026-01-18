Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı N’Golo Kante’nin transferinde Suudi Arabistanlı yetkililer bonservis krizi çıkarttı.

Sarı lacivertliler, Fransız oyuncu ile her konuda anlaşmasına rağmen kulübü Al İttihad sözlü anlaşmadan cayarak sorun çıkardı. Kante’nin menajeri oyuncunun bonservisinin bedelsiz alınacağını söylemesine rağmen Suudi Arabistanlı yöneticiler yarım sezonluk sözleşmesi olan Kante için 15 milyon Euro talep etti.

YAZA SARKABİLİR

Fransız orta sahanın transferinde para ödemek istemeyen Fenerbahçe cephesi ise karşı tarafla sıkı pazarlıklarına devam ediyor. Yönetim, karşılaştıkları tavra rest çekme kararı aldı.

Kanarya, bonservis bedeli ödemeyeceğini belirtti ve gerekirse transferi yaz transfer döneminde bedelsiz gerçekleştireceğini Suudi kulübüne iletti.